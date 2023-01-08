2023/01/08 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يعفي نبيل جاسم من رئاسة الشبكة.

وأفاد مصدر مطلع لـ”تقدم” بأن “مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يعفي نبيل جاسم من رئاسة الشبكة ويكلف حكيم جاسم بديلاً عنه”.

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