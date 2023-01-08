2023/01/08 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم خيسوس كاساس، ضرورة تحسين بعض الأمور بطريقة لعب أسود الرافدين في المباريات المقبلة بكأس الخليج “خليجي 25”.

وقال كاساس في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة السعودية إن “الكادر التدريبي للمنتخب الوطني العراق شخص بعض البطئ في لعب المنتخب ويجب تحسين بعض الامور بطريقة لعب المنتخب الوطني في المباريات المقبلة بكأس الخليج”.

وأضاف “لا أتفق مع أن التعادل مثل الخسارة، لن نصبح أفضل منتخب في العالم إذا كسبنا ولا الأسوأ حال خسرنا ولا توجد أي ضغوطات علينا في البطولة”.

وبين بالقول “لا يهمني عمر اللاعب ما يهمني هو ما يقدمه في الملعب والأخطاء واردة من اللاعبين حتى لاعبي ريال مدريد ومانشستر سيتي يخطئون”.

وأتم حديثه بالقول إن “المنتخب السعودي يملك لاعبين مميزين بأعمار صغيرة..



أعتقد أنه أكثر فريق مشابه لطريقتنا في اللعب”.

يذكر أن منتخبنا الوطني تعادل سلبياً مع عُمان في مستهل مشواره بكأس الخليج، فيما فاز المنتخب السعودي على نظيره اليمني بنتيجة 2-0.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاساس: شخصنا بعض البطئ بأداء المنتخب الوطني ونعمل على تحسين عدة أمور) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاساس: شخصنا بعض البطئ بأداء المنتخب الوطني ونعمل على تحسين عدة أمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).