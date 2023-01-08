2023/01/08 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيوف العراق و البصرة قالوا كلمتهم والعراقيون ذرفوا دموع الفرح | تقرير
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضيوف العراق و البصرة قالوا كلمتهم والعراقيون ذرفوا دموع الفرح | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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