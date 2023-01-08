2023/01/08 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيوف العراق و البصرة قالوا كلمتهم والعراقيون ذرفوا دموع الفرح | تقرير

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