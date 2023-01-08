2023/01/08 | 14:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ جو بايدن الأحد أول زيارة رسمية له للمكسيك وعلى جدول أعمالها مسألة الهجرة القياسية والجرعات الزائدة المسجلة بالآلاف في الولايات المتحدة بمادة الفنتانيل وهي مخدر صناعي تنتجه كارتلات مكسيكية.يباشر الرئيس الأميركي زيارته للمكسيك شريكة واشنطن الرئيسية، بمحطة في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة والمخدرات على جدول أعمال زيارة بايدن إلى المكسيك) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة والمخدرات على جدول أعمال زيارة بايدن إلى المكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).