2023/01/08 | 14:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب، عالية نصيف، اليوم الاحد، وزارة الكهرباء الى بدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف القادم وتجنب حصول أزمة في ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأموال اللازمة ومراقبة أبواب الصرف.وقالت نصيف … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تدعو وزارة الكهرباء الى بدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف القادم) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تدعو وزارة الكهرباء الى بدء التحضيرات من الآن لموسم الصيف القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).