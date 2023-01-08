2023/01/08 | 14:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: b9lZEsdeJ6Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء حيدر العيداني والحديث عن تأمين وتنظيم شـوارع البصـرة في خليجي 25) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء حيدر العيداني والحديث عن تأمين وتنظيم شـوارع البصـرة في خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).