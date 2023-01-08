تراجع كبير للجيش العراقي في ترتيب أقوى جيوش العالم لعام 2023

2023/01/08 | 14:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - تقريرأحتل الجيش العراقي، المرتبة 45 عالميا في ترتيب أقوى جيوش العالم خلال العام 2023، بعدما كان في المرتبة 34 العام الماضي.

وأصبحت تركيا في المركز الأول لأقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2023، فيما جاءت مصر بالمرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وإيران الثالثة، في التصنيف السنوي الدوري، الصادر عن موقع "غلوبال فاير باور".

خلال تصنيفه لأقوى جيوش العالم 2022، كانت مصر قد تصدرت ترتيب أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط، والثانية عشرة على مستوى العالم، بينما كانت تركيا في المركز الثاني في المنطقة والـ13 عالمياً.ووضع هذا التصنيف الجديد، السعودية في المرتبة الـ22 عالمياً، فيما حل الجزائر في المرتبة 26، والعراق في المرتبة الـ45، والإمارات بالمرتبة الـ56.وحل الجيش المغربي في المركز السادس عربياً خلف الإمارات، بينما احتل المرتبة الـ61 عالمياً، بينما جاء الجيش السوري في المرتبة الـ61 عالمياً والسابعة عربياً، متبوعاً مباشرة بجيش قطر الذي حل ثامناً عربياً و62 عالمياً.من جانبه، حل الجيش التونسي في المركز التاسع عربياً والـ73 عالمياً، يليه مباشرة الجيش اليمني الذي ختم قائمة العشر دول الأقوى عسكرياً على المستوى العربي و74 عالمياً.بينما حل السودان في المركز الـ75 عالمياً تبعه الجيش العماني في المركز الـ76، بينما جاء الكويت في المركز الـ78 عالمياً متبوعاً بكل من البحرين (79) وليبيا (80) والأردن (81) ثم لبنان بعيداً في المركز الـ111 وموريتانيا (132)، بينما حلت إسرائيل في المرتبة الـ18.على المستوى العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لأقوى جيوش العالم، متبوعة بروسيا، رغم تعثرها في أوكرانيا، ثم الصين في المركز الثالث، ثم الهند واليابان، بينما جاءت أول دولة أوروبية في المركز السابع، وهي فرنسا، متبوعة ببريطانيا في المركز الثامن.

فيما جاءت باكستان في المركز السابع كأقوى دولة إسلامية في التصنيف العالمي لأقوى جيوش العالم، متبوعة بتركيا في المركز الـ11، ثم مصر في المركز الـ14، وإيران في المركز الـ1.يذكر أن الجيش العراقي تقدم في التصنيف السنوي العالمي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2022، إذ حصل على المرتبة 34 عالميا.يشار إلى أن تصنيف مؤسسة "غلوبال فاير باور" يعتمد على مؤشر يستند إلى 50 عاملاً، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ145 دولة.كما أوضح الموقع أن صياغته "الفريدة" تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطوراً والمعدلات الخاصة، في شكل مكافآت وعقوبات، يتم تطبيقها لتحسين القائمة السنوية.

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