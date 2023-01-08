2023/01/08 | 14:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحليلات لمباريات بطولة خليجي-25 - البصرة مع المحلل الرياضي أياد السراي ضيف نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Gk6sb3ghuQE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحليلات لمباريات بطولة خليجي-25 - البصرة مع المحلل الرياضي أياد السراي ضيف نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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