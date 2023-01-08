رويترز: اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها فوق قاعدة عين الأسد الجوية

2023/01/08 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افادت وكالة رويترز، اليوم الاحد، بان الدفاعات الامريكية اعترضت طائرة مسيرة وإسقاطها فوق قاعدة عين الأسد الجوية.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل تابعته (بغداد اليوم) نقلا عن مسؤولين في الجيش العراقي والتحالف ان "الدفاعات الامريكية اعترضت طائرة مسيرة وإسقاطها فوق قاعدة عين الأسد الجوية".

و قاعدة عين الأسد ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي تقع في ناحية البغدادي، محافظة الأنبار قرب نهر الفرات.

تحرير : ع .



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