رئيس الجمهورية والحكيم يؤكدان أهمية الاستعجال في إقرار الموازنة

2023/01/08 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، وتيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأحد، على أهمية الاستعجال في إقرار الموازنة.وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس الجمهورية عبد […]

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