2023/01/08 | 15:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، 8 كانون الثاني، 2023، إلى اعتماد...

ظهرت المقالة تزوير ورشى وابتزاز للمُراجعين وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بهيئة التقاعد أولاً على المسلة.

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