السعودية.. استثناءات لشركات

2023/01/08 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت السعودية استثناءات لتعاقد الجهات الحكومية في المملكة مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي هناك، في تعديل للإجراءات المعمول به حاليا

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