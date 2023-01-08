الأمير هاري: والدي الملك تشارلز يغار من هاتين السيدتين لهذا السبب

2023/01/08 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تسريبات جديدة من مذكرات الأمير البريطاني هاري، أنه يتهم والده الملك تشارلز الثالث بالغيرة من زوجتي ابنيه ميغان ماركل وكيت ميدلتون.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، عن المذكرات أن الملك تشارلز يخشى من أن زوجة هاري ميغان الممثلة الأمريكية «الجديدة والمتألقة» ستسرق الأضواء.

وقال هاري في مذكراته «سبير» المنتظرة بشدة، التي صدرت بالخطأ في وقت مبكر في إسبانيا، إن والده «مر بهذا من قبل، وإنه ليست لديه رغبة في السماح بحدوث ذلك مجدداً»، في إشارة واضحة إلى أميرة ويلز الراحلة ديانا.ونقلت صحيفة «ديلي تليغراف»، أن تشارلز سأل هاري قبل ارتباطه بميغان إن كانت تخطط لمواصلة العمل بعد زواجهما.وعندما قال هاري لوالده الذي أصبح ملكاً الآن إنه لا يعتقد ذلك، رد تشارلز قائلاً: «حسناً يا بني العزيز أنت تعلم بالفعل أنه ليس لدينا مال لندخره».ويصدر الكتاب، بشكل رسمي، في العاشر من يناير الحالي.مقابلة تلفزيونية جديدةفي السياق ذاته، تُبث مقابلة تلفزيونية مع الأمير هاري الأحد، عند الساعة 21,00 بتوقيت جرينتش عبر محطة «آي تي في» البريطانية، فيما تبث محطة «سي بي إس» الأمريكية مقابلة أخرى، أما محطة «إيه بي سي» الأمريكية فتبث مقابلة ثالثة الاثنين.في مقتطفات من هذه المقابلات، يجدد الأمير هاري عزمه على «التصالح» مع عائلته «و يأمل» في إعادة العلاقات «مع والده وشقيقه الأمير وليام وريث العرش شرط تحديد المسؤوليات» عن أمور سابقة ولا سيما مغادرته المملكة المتحدة مع زوجته ميغان ماركل للإقامة في كاليفورنيا عام 2020.إلا أن الأمل في حصول تقارب ضئيل جداً قبل أربعة أشهر على تتويج الملك تشارلز الثالث، إذ إن هاري لا يوفر أحداً في مذكراته التي تصدر رسمياً الثلاثاء وخصوصاً شقيقه الذي سبق وانتقده في المسلسل الوثائقي «هاري أند ميغان» الذي عرضته نتفليكس في كانون الأول / ديسمبر.

الخليج

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