أبرز ما جاء في كلمة القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني في حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الدورة 111

2023/01/08 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حضر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ، حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى/ الدورة 111، الذي أقيم في مقر الكلية بالرستمية.

وألقى السوداني خلال الحفل كلمة ، جاء فيها ما يلي :

– يمرّ العام الثاني بعد المائة، على تأسيس جيشنا العراقي البطل، حامي سارية العراق، وموضع ثقة الأمّة وجدارها الساند.

– تمرّ هذه الذكرى، ونحن في نعمة الاستقرار، الذي لم يتحقق إلّا بتضحيات ودماء غالية قدّمها جيشنا الى جانب كل صنوف القوّات المسلحة.

– مرّ جيشنا العراقي بتحدّيات ومنعطفات حاولت كسر إرادته.



وتآمرت الدكتاتورية بالضّد منه، والإساءة لتاريخه المشرّف.

– اختار جيشنا الوقوف الى جانب الشعب دائماً، والى جانب قضايا الأمّة العادلة.



ودافع عن استقلال العراق، وساهم في حماية الأرض العربية في ميادين مختلفة.

– واصل جيشنا مسيرته ليؤمّن السيادة الكاملة، ويقف مع الدستور والعملية الديمقراطية وبناء العراق الجديد.

– سجلت قواتنا المسلحة، وجيشنا الباسل، عبر النصر على الإرهاب واستعادة كامل أرضنا، ملحمة قلّ نظيرها في التاريخ.

– حقٌّ أن نستذكر دماء الشهداء، شيبًا وشباباً، وهم يهرعون غير آبهين للموت، في لحظة تاريخية فارقة، صنعت المستقبل، واستجابت لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الإمام السيد السيستاني، والتي حفظت للوطن مقدّساته ومواطنيه بكل تنوّعهم.

– العراق الجديد هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم.



ولقد طويت تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً.

– نحتفل اليوم بتخرّج الدوره 111 في الكلية العسكرية الأولى مصنع الابطال، لتتزامن مع ذكرى تأسيس الجيش، نحتفل والعراق مُعافى بكم، ومازالت المسؤولية كبيرة في البناء والاعمار.

– أولينا في البرنامج الحكومي، رفع قُدرات جيشنا، والعمل على التطوير التكنولوجي والميداني للأسلحة القتالية، وإشراك القادة والضبّاط والمراتب في مختلف الدورات التي تسهم في صقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات إضافية.

– هذه المناسبة تدعونا للتأكيد على أهمية التلاحم بين قواتنا المسلّحة والمواطنين،.

– أتقدم الى أبناء شعبنا والى أبطال الجيش العراقي، قادة وضبّاطا ومراتب بالتهنئة، بمناسبة ذكرى تأسيس جيشنا، وأقف وقفة إجلال عرفاناً لشهدائنا الأبرار.

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