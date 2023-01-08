البنك المركزي يصدر توجيهاً جديداً للمصارف بشأن مبيعات العملة للتحويلات الخارجية

2023/01/08 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم

الأحد، توجيها للوزارات بشأن مبيعات

العملة للتحويلات الخارجية.

وجاء في كتاب للبنك انه "نظراً لانطلاق

عمـل المنصة الإلكترونيـة للتحويلات

الخارجيـة مطلـع الـعـام الحـا

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