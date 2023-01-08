2023/01/08 | 15:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vPfi5Ckzlas

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يجهز لعودة شاملة الى المشهد السياسي في العراق | اخبار الثالثة 2023/1/8) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يجهز لعودة شاملة الى المشهد السياسي في العراق | اخبار الثالثة 2023/1/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).