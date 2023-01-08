2023/01/08 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 39 دقيقة

السوداني: اختار جيشنا الوقوف إلى جانب الشعب دائماً وإلى جانب قضايا الأمّة العادلة

منذ 57 دقيقة

رئيس الجمهورية والحكيم يؤكدان ضرورة دعم الحكومة لتمكينها من تطبيق البرنامج الوزاري

منذ ساعة واحدة

السوداني يحضر مراسم حفل تخرّج طلبة الكلية العسكرية الأولى الدورة 111

منذ ساعتين

مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي يعفي نبيل جاسم من رئاسة الشبكة

منذ 3 ساعات

اجتماع للإطار التنسيقي لبحث هذه الملفات مساء اليوم

منذ 7 ساعات

رئيس البرلمان يزور منفذ سفوان للإطلاع على انسيابية وتسهيل دخول الوافدين للبصرة

منذ 16 ساعة

3 تغييرات ضرورية..



السوداني يتسلم طلبًا نيابيًا بشأن “تمليك الزراعي”

منذ 16 ساعة

تعطلت بسبب الانسداد السياسي..



أبرز قوانين الاستثمار النيابية خلال الفصل الجديد

منذ 17 ساعة

البارتي: لا اتفاق بين بغداد واربيل بشان حصة كردستان في الموازنة

منذ 17 ساعة

أهمها الموازنة..



نائب يكشف ابرز المشاريع التي تنتظر تصويت البرلمان

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد نيابي عراقي يبحث مع نظيره الكويتي توحيد الجهود وتعزيز أطر التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد نيابي عراقي يبحث مع نظيره الكويتي توحيد الجهود وتعزيز أطر التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).