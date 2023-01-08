البنك المركزي يصدر توجيهاً للوزارات بشأن مبيعات العملة للتحويلات الخارجية

2023/01/08 | 15:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، توجيها للوزارات بشأن مبيعات العملة للتحويلات الخارجية.

وجاء في وثيقة رسمية للمركزي العراقي تلقتها (الرابعة)، انه “نظراً لانطلاق عمـل المنصة الإلكترونيـة للتحويلات الخارجيـة مطلـع الـعـام الحـالي، يرحـب البنك المركزي العراقـي بتلبيـة طلبــاتكم لتمويـل التزامـاتكم وتعـاملاتكم وعقـودكم مـع الخـارج بالعملة الأجنبية وبالسعر الرسمي”.

أدناه نص الوثيقة:

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