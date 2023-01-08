2023/01/08 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعجّ بالسيارات.. زحامات وطوابير طويلة تضرب شارع المطار (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعجّ بالسيارات.. زحامات وطوابير طويلة تضرب شارع المطار (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).