شرطة البصرة تحذر من استخدام بطاقات وباجات مزورة للدخول الى الملاعب

2023/01/08 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

حذرت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاحد، الجماهير من استخدام بطاقات مزورة للدخول الى الملاعب .

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم) انه "سيتم التعامل مع هذه الحالات السلبية وفق المواد القانونية التي تختص بالتزوير وستعرض مستخدمها الى المساءلة القانونية".

واضاف ان " هذا الاجراء يأتي بالتزامن مع استمرار مباريات بطولة كاس الخليج العربي 25 المقامة منافساتها على ارض البصرة الفيحاء"،محذار "من استخدام اي بطاقة او باج مزور ".

يذكر ان حفل افتتاح بطولة كأس الخليجي 25 في البصرة شهد بعض الارباكات التنظيمية نتيجة تزوير التذاكر ودخول مجاميع كبيرة بشكل غير قانوني الى ملعب جذع النخلة، الامر الذي دفع الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الداخلية لعقد اجتماع يوم السبت الماضي وناقشا تجاوز السلبيات والمشاكل التي شهدتها مباراة الافتتاح لمنع تكرارها .

تحرير : ع .



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