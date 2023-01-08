10 مليارات دينار كلفة تنظيف نفايات 15 مباراة في خليجي 25 بالبصرة

2023/01/08 | 15:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر مسؤول، اليوم الاحد، عن الكلفة المالية لتنظيف مدينة البصرة الرياضية وملعب الميناء الاولمبي خلال فترة بطولة خليجي 25.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم ) إن "كلفة تنظيف المدينة الرياضية في البصرة وملعب الميناء الاولمبي خلال 14 يوميا تتضمن استضافة بطولة خليجي زين 25 بمعدل 15 مباراة ستكون ما كلفته 10 مليارات دينار بحسب قيمة العقد".

واضاف المصدر، أن "عقد تنظيف الملعبين احيل لشركة الهلال التابعة لغسان منذر صگبان"، مشيرا الى أن "هناك عقداً اخر يتعلق بأعمال تأهيل المدينة الرياضية لذات الشركة".

وتكفل (بغداد اليوم) حق الرد لأي جهة على أي معلومات او اسماء وردت أعلاه، كما تضمن الوكالة حقها بالوصول قانونيا لهذه المعلومات عبر مصادرها الخاصة.

وفي الاسابيع الماضية، كشف مصدر مطلع بمحافظة البصرة، عن هوية المقاول الذي احيل له مشروع الجدار العازل للعشوائيات في محافظة البصرة بكلفة مالية مهولة بلغت 45 مليار دينار استعدادا لبطولة خليجي 25.وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "المقاول المسؤول عن نصب الجدار الذي غطى العشوائيات في محافظة البصرة بقرب ملعب الميناء، هو "غسان منذر صگبان" المقرب من محافظ البصرة اسعد العيداني".

واضاف، أن "اغلب مقاولات بطولة خليجي 25 قد احيلت للمقاول غسان منذر صگبان وفق طريقة الاحالة المباشرة دون فتح العطاءات وباب التنافس بين الشركات".

وقبل ذلك، كشف مصدر مطلع في البصرة، عن صرف 45 مليار دينار لانشاء جدار اعلاني في البصرة ضمن تحضيرات خليجي 25، وذلك لحجب منطقة عشوائية كان من المفترض ان تبنى محلها مجمعا سكنيا مكون من الف وحدة سكنية بدلا من انفاقه على الجدار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم ) ان" تكلفة الجدار الإعلاني بطول 15 كم هي 45 مليار"، كاشفاً ان "المشروع احيل لشركة محلية لتنفيذه خلال بطولة خليجي 25 ".

بدوره استغرب الاقتصادي جعفر حسان من تكلفة الجدار التي وصفها بالمهولة، مبينا ان "مبلغ الجدار يكفي لبناء 1000 وحدة سكنية متوسطة الكلفة لو تم احتساب قيمة الدار مع بناه التحتية 45 مليون دينار"، مستغرباً من "عملية حجب منازل عشوائية بكلفته المالية يمكن انشاء مجمع سكني لاصحاب العشوائيات التي تم حجبها بالجدار".

وشهدت البصرة خلال الأشهر الماضية استعدادات كبيرة لاستقبال المنتخبات والجماهير العربية المشاركة في بطولة كاس الخليج النسخة الخامسة والعشرين خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير المقبل، وتقام المباريات على ملعبي البصرة الدولي والميناء الأولمبي.

ويذكر أن "العراق استضاف كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج منتخب (أسود الرافدين) بلقب النسخة الخامسة حينها".

وتقام بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، حيث أقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وفاز بها منتخب البحرين محققا لقبه الأول.

ويتصدر منتخب الكويت الدول المتوجة بهذه البطولة برصيد عشرة ألقاب، بينما يأتي كل من السعودية وقطر والعراق في المرتبة الثانية بثلاثة ألقاب لكل منهم.

تحرير: أ.ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 مليارات دينار كلفة تنظيف نفايات 15 مباراة في خليجي 25 بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 مليارات دينار كلفة تنظيف نفايات 15 مباراة في خليجي 25 بالبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).