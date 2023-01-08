2023/01/08 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الاحد ،موعد بدء عمليات الانتاج التجاري لمصفى كربلاء النفطي منتصف أذار المقبل 2023 ،واشار الى أن منتجات المصفى ستكون وفق أعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرالنفط يحدد موعد بدء الإنتاج التجاري لمصفى كربلاء المركز الخبري الوطني.

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