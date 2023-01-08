السوداني: أولينا في البرنامج الحكومي رفع قُدرات جيشنا وتطوير اسلحته

2023/01/08 | 15:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش العراقي بتحديات ومنعطفات حاولت كسر ارادته.

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