شرطة البصرة تصدر تحذيراً يخص خليجي 25

2023/01/08 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، تحذيراً يخص حضور مباريات بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

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