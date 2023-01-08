"أيها العراقيون قللوا كرمكم".. رسالة خليجية لأهالي البصرة (فيديو)

2023/01/08 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه صحفي قطري خلال لقائه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، رسالة الى الشعب العراقي .

ويظهر مقطع فيديو تابعته (بغداد اليوم ) جانبا من اللقاء، الذي قال فيه الاعلامي لدرجال "اوجه رسالة للشعب العراقي بان يقللوا من كرمهم ، حيث لو نسيت "بوكي"، (محفظتي) في قطر كان افضل لي"، في اشارة الى ان اهالي البصرة تكفلوا بجميع مصاريف الاعلامي خلال تجواله في المدينة .

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ضجت بحالة اجتماعية واسعة اتسم بها العراقيون وهي الكرم الكبير وضيافة الاشقاء الخليجيين من حيث السكن والطعام والتكفل بمصاريف النقل وغيرها ، ما دفع المدونيين والمغردين الخليجيين في تويتر ووسائل الاعلام الاخرى بتقديم الشكر والثناء للشعب العراقي على كرمهم وحسن ضيافتهم .

تحرير : ع .



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