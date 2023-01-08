2023/01/08 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، فتح باب التقديم لاختيار ثلاثة أعضاء لمجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وذكر المكتب الإعلامي للأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4 لسنة 2009) المعدل، ولغرض سد الشاغر الذي حدث في عضوية المجلس في اختصاصات (الإدارة والاقتصاد، القانون، والهندسة)"

وأضاف أن "مجلس الوزراء يعلن عن فتح باب التقديم لاختيار ثلاثة أعضاء لمجلس الخدمة العامة الاتحادي بواقع عنصر واحد عن كل اختصاص من الاختصاصات المذكورة آنفاً، وعلى وفق الشروط المذكورة في المادة آنفاً".

وأشار الى أن "من يجد في نفسه القدرة والكفاءة والشروط الواجب توافرها في رابط التقديم أدناه".

رابط التقديم: http://cabinet.iq/uploads/pdf/adv2023018.pdf

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