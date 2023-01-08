2023/01/08 | 16:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برئاسة المندلاوي.. وفد نيابي يبحث مع نظيره الكويتي توحيد الجهود في المحافل الاقليمية والدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/08 | 16:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برئاسة المندلاوي.. وفد نيابي يبحث مع نظيره الكويتي توحيد الجهود في المحافل الاقليمية والدولية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برئاسة المندلاوي.. وفد نيابي يبحث مع نظيره الكويتي توحيد الجهود في المحافل الاقليمية والدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).