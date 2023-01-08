السعودية ترحل أکثر من 11 ألف مخالفاً

2023/01/08 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية عن ترحيل 11762 مخالفا

خلال حملاتها الأمنية الأخيرة، کما

أحالت 24440 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية

للحصول على وثائق سفر.

وفي التفاصيل، أوضحت الداخلية السعودية

أن الحملات الميدانية المشترك

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