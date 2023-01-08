مطار حمد الدولي يترشح لجائزة الأفضل عالمياً

2023/01/08 | 16:27 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ترشح مطار حمد الدولي حاليا لجائزة افضل مطار في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2023 .

ودعا المطار للتصويت وتستند تصنيفات المطارات المترشحة إلى تصويت المسافرين جواً عبر العالم وقياس مدى رضاهم من خلال مؤشرات الأداء الرئيسي لخدمات ومنتجات المطارات مثل تسجيل الوصول والمسافرين القادمين وتحويل الرحلات والتسوق والأمن والجوازات وصالات المغادرين.

يذكر ان مطار حمد الدولي وهو بوابة قطر الرئيسية للعالم قد فاز مرة أخرى بلقب أفضل مطار في العالم في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2022 – مما اضاف لسجله الحافل إنجازًا عالميًا آخر.

ولا يزال التزام مطار حمد الدولي وتميزه في الخدمة يمثلان معيارًا رائدًا في قطاع الطيران العالمي بفضل التزام موظفيه وشركائه وتفانيهم..

كما شهد مطار حمد الدولي بداية واعدة ومبشرة للعام الجاري حيث استقبل 7.14 مليون مسافر في الربع الأول وحده.

وأطلق مطار حمد الدولي ثلاث وجهات سفر جديدة ليصل إجمالي عدد الوجهات التي يقدم لها المطار خدماته 156 وجهة، فيما يمتلك شراكة مع أكثر من 36 شركة طيران عالمية.

وقد افتتح مطار حمد الدولي مؤخرا مشروع توسعته التي تستوعب اكثر من 58 مليون مسافر سنويا وسوف يبدأ العمل في المرحلة الاخيرة من توسعة المطار خلال العام الحالي بهدف تعزيز طاقته الاستيعابية لأكثر من 70 مليون مسافر سنويا ويَعد مطار حمد الدولي مسافريه بتجربة فريدة لا مثيل لها.

ولا تزال الأولوية الرئيسية لدى مطار حمد الدولي هي تقديم تجربة آمنة وممتعة لمسافريه والحفاظ على تميز خدماته، مع خفض وقت الانتظار في جميع نقاط الاتصال عبر المطار بالإضافة إلى مواكبة أحدث التقنيات وأدوات التكنولوجيا

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