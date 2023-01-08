النفط: إنتاج مصفى كربلاء من البنزين عالي الاوكتاين سيغطي 75% من الاستهلاك المحلي

2023/01/08 | 16:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الأحد، أن الإنتاج التجاري لمصفى كربلاء سيبدأ منتصف آذار المقبل، مشدداً على التزام الوزارة بتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي.

وقالت وزارة النفط في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني زار مصفى كربلاء النفطي، واطلع على نماذج المنتجات الأولية للمصفى".

وقال عبد الغني خلال الزيارة، "إنني اطلعت على المنتجات الأولية بعد التشغيل التجريبي للوحدة الأولى للمصفى بطاقة 70 ألف برميل، ومنها البنزين، والكيروسين، والكاز، وكانت وفق المواصفات المطلوبة والمخطط لها"، مشيراً إلى أنه "تم تحديد منتصف آذار المقبل 2023 موعداً لبدء الإنتاج التجاري بطاقات تصاعدية تدريجية، وصولاً إلى الطاقة التصميمية (140 ألف برميل باليوم) نهاية تموز المقبل".

وأضاف عبد الغني، أن "إنتاج المصفى من البنزين عالي الاوكتاين بدرجة 95، وبطاقة تتراوح ما بين (8-9) ملايين لتر باليوم، ويمكن زيادته إلى (12) مليون لتر باليوم بعد عملية خلطه بمادة النفثا المنتجة من المصفى"، موضحاً، أن "إنتاج المصفى سوف يغطي نسبة كبيرة تصل الى (75%) من الاستهلاك المحلي، والنسبة المتبقية من الاستيراد سيتم تغطيتها من الإنتاج المحلي بعد تطوير عدد من المصافي الأخرى".

وشدد على "التزام الوزارة بتنفيذ فقرات المنهاج الحكومي".

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