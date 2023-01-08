رئيس الجمهورية يُشيد بضيافة اهالي البصرة لضيوف العراق

2023/01/08 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، بالضيافة العربية المتفردة من أهالي البصرة لضيوف العراق القادمين للمشاركة ومتابعة مباريات بطولة خليجي 25.وذكر ديوان رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه/ […]

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