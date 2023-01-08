2023/01/08 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وضع الجهاز الفني للمنتخب العراقي بقيادة الإسباني خيسوس كاساس، اليوم الأحد، اللمسات الأخيرة لتحضيرات أسود الرافدين قبل مواجهة السعودية غدا الأثنين في ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..المنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة السعودية يوم غد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..المنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة السعودية يوم غد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..المنتخب الوطني يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة السعودية يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).