دولة القانون: البرلمان ماض بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات

2023/01/08 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد البزوني، الأحد، أن مجلس النواب ماض بإجراءات تعديل قانون مجالس المحافظات.

وقال البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غالبية القوى السياسية مع تغيير قانون الانتخابات والعودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة”، مبينا ان “إجراء الانتخابات مرهون حاليا بحسم قانون الموازنة للشروع ببحث اليات الانتخابات”.

وأضاف أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات بحاجة إلى تعديلات نتيجة الملاحظات الكثيرة الواردة من قبل النواب”.

وأكد أن “انتخابات المجالس المحلية أصبحت ضرورة قصوى”، لافتا إلى “حرص المجلس على المضي بإجراءات التعديلات اللازمة لقانون مجالس المحافظات”.

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