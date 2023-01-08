شاهد.. إنقاذ شخصين بعد سقوط طائرة صغيرة واصطدامها بمخزن في أمريكا

2023/01/08 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب رجلان بإصابات خطيرة بعدما اصطدمت طائرة صغيرة بوحدة تخزين في جنوب مدينة كينت بعد ظهر السبت، وفقًا لبوجيه ساوند الإقليمية.اصطدمت الطائرة بوحدة في منشأة تخزين عند الساعة 1:30 بعد الظهر.

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