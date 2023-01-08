2023/01/08 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف الأحد 8 يناير اليوم العربي لمحو الأمية، ليعيد على الواجهة واقع التعليم في المجتمعات العربية التي عانت بدورها من الأزمات الاقتصادية والسياسية وكورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم العربي لمحو الأمية.. أرقام صادمة يقابلها إنفاق حكومي خجول) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم العربي لمحو الأمية.. أرقام صادمة يقابلها إنفاق حكومي خجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).