2023/01/08 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قرر مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي بجلسته الاعتيادية، الاحد 01/08/2023، تكليف...

ظهرت المقالة عبد الحكيم جاسم رئيسا لشبكة الإعلام العراقي أولاً على المسلة.

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