2023/01/08 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ابتكر باحثون من جامعة كاليفورنيا سان دييغو الأمريكية، تقنية لتعليم الحاسوب...

ظهرت المقالة ابتكار تقنية ذكاء اصطناعي لرصد الطفرات الجينية المسببة لأمراض الدماغ أولاً على المسلة.

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