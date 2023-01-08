العراق خامس أكبر مستورد للسلع من تركيا خلال 2022

2023/01/08 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

احتل العراق المركز الخامس من بين أكثر الدول استيراداً من تركيا خلال العام المنصرم 2022 بنحو 10.5 مليار دولار. وبحسب معطيات مجلس المصدرين في تركيا، تعد ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين لتركيا. وسجلت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقما قياسيا العام الماضي بواقع 18 ملياراً و910 ملايين دولار، وأضافت المعطيات أن ألمانيا تعد من بين الدول صاحبة أكبر عدد من الشركات النشطة في تركيا بنحو 7 آلاف و600 شركة. معطيات مجلس المصدرين في تركيا لفتت إلى أن الصادرات التركية سجلت زيادة بنسبة 6.9 بالمائة في 2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إلى 18 ملياراً و910 ملايين دولار. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إليها بواقع 14 ملياراً و362 مليوناً، ثم بريطانيا بـ 12 ملياراً و250 مليوناً، وإيطاليا رابعة بـ 11 مليارات و231 مليوناً، والعراق خامساً بـ 10 مليارات و477 مليون دولار. ومطلع العام الجديد 2023، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صادرات بلاده سجلت 254.2 مليار دولار في 2022.

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