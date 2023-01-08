2023/01/08 | 17:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 76I0oV2B0gk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "20 ساعة قطع يومياً".. مناشدات في #ديالى لزيادة ساعات تزويد الكهرباء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "20 ساعة قطع يومياً".. مناشدات في #ديالى لزيادة ساعات تزويد الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).