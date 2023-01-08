في حوار مع الجزيرة نت.. محافظ المركزي العراقي يتحدث عن أزمة ارتفاع الدولار وأثر زيادة الاحتياطي النقدي

2023/01/08 | 17:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف أزمة ارتفاع الدولار في العراق خلال الأيام الماضية بـ"المؤقتة"، مبينا أنها ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية.

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