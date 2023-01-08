انطلاق تذاكر مباراة العراق والسعودية عبر (الأونلاين)

2023/01/08 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر مباراة منتخبنا الوطني ونظيره السعودي ضمن خليجي 25 التي تقام مساء يوم غدٍ الإثنين عبر (الأونلاين)

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