فجر السعيد تفاتح محافظ البصرة بشأن املاك الكويتيين في المحافظة (فيديو)

2023/01/08 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاتحت الاعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد محافظ البصرة اسعد العيداني بشأن املاك الكويتيين "المستولى عليها" في البصرة.

واظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم) حوارا قصيرا بين الفنانة الكويتية فجر السعيد خلال تواجدها في البصرة لحضور بطولة خليجي 25، وبين محافظ البصرة اسعد العيداني، حيث تم التطرق الى املاك الكويتيين في البصرة، فيما اكد العيداني للسعيد، أن جميع الاملاك والحقوق محفوظة حتى لو تم تزوير المستندات الخاصة بعقارات الكويتيين وتم الاستيلاء عليها، فيحق لاصحاب الاملاك القدوم والمطالبة بها وستتم اعادتها له.

في عام 2012، أعلنت الحكومة العراقية رفع الحظر عن أملاك وعقارات المواطنين الكويتيين، وذلك بعد نحو 20 عاما على قرار سابق، صدر في عهد نظام صدام حسين، يمنع التصرف بها، هذا القرار جاء ضمن تداعيات غزو العراق للكويت عام 1990.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد أكد في وقت سابق ان 193 موطنا كويتيا تقدموا بطلب استرداد عقاراتهم واملاكهم في البصرة، مبينا ان الاملاك الكويتية في البصرة تبلغ 1833 عقارا.

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