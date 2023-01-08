رئيس اتحاد كأس الخليج العربي يشيد ببطولة خليجي 25 في البصرة

2023/01/08 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

أشاد رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة، اليوم الأحد، ببطولة خليجي 25 المقامة في البصرة.

وقال بيان صدر عن الاتحاد تابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة أشاد ببطولة خليجي 25 في البصرة"، متقدما بـ"خالص الشكر والتقدير للحكومة العراقيّة برئاسة محمد شياع السوداني".

هذا وافتتح العراق الجمعة الماضية، بطول خليجي 25 في البصرة بحفل بهي أقيم على أرض ملعب البصرة الدولي بحضور شخصيات سياسية ورياضية وأكاديمية.

وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم.

واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

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