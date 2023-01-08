مساء اليوم.. قمر تابع لناسا سيرتطم بالأرض

2023/01/08 | 17:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتمال الإصابة من الحطام المتساقط قدرتها ناسا بنحو 1 في 9400.

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