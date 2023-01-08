مؤكدة عدم علمها به.. الثقافة النيابية تدعو لسحب قرار انهاء تكليف نبيل جاسم من رئاسة شبكة الاعلام العراقي

2023/01/08 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس السن للجنة الثقافة والسياحة و الآثار والإعلام النيابية النائب فاروق حنا ، اليوم الاحد، الى سحب قرار انهاء تكليف نبيل جاسم من رئاسة شبكة الإعلام العراقي.

وقال حنا في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “استغرب من قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الغير التوقع من ابعاد د.



نبيل جاسم رئيس شبكة الإعلام العراقي من رئاسة الشبكة”، مبينا “نحن كرئيس السن وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة و الآثار والإعلام ليست لنا علم بالموضوع”.

واضاف حنا “خاصة إذا كانت الأسباب تتعلق باالتلكؤ أو الفساد وكان من الأفضل قيام المجلس بتزويدنا بما لديهم وخاصة مايستوجب في إبعاد د.نبيل جاسم”، مشددا على “ضرورة سحب القرار والتريث لحين تفضل لجنة النزاهة التحقيق في الموضوع بعدها يكن حسم الموضوع”.

وتابع “ستصدر لجنة الثقافة والسياحة و الآثار والإعلام في مجلس النواب العراقي بيان بهذا الخصوص”.

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