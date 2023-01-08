النزاهة النيابية تدعو لاقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

2023/01/08 | 17:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت لجنة النزاهة اليوم الاحد، لاقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإيقاف جميع القرارات المتخذة من قبلهم، مطالبة بالوقت نفسه أعضاء مجلس النواب إلى توحيد الموقف والوقوف بوجه الحروب والصراعات الشخصية الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات بعيداً عن المهنية والوطنية وخدمة الإعلام العراقي.

وذكرت عضو اللجنة سروة عبد الواحد، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “في الوقت الذي نؤكد على أهمية الإعلام الحكومي وضرورة رصانته واشتراكه الواعي في عملية تحسين واقع المواطن، نستغرب أشدَّ الاستغراب من قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الخاص بإنهاء تكليف رئيس الشبكة نبيل جاسم، وهو قرار يخلو من الدقة والصحة فضلاً عن التهمة التي استندوا إليها.

واضافت “على الرغم من أهمية مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، لكنه يخلو من مكون أساسي من مكونات المجتمع العراقي، ولا يمثل إلا توجهاً واحداً، يعكس حقيقة تكوينه في ظروف غامضة وغريبة من قبل مجلس الوزراء الأسبق، الذي لم يأخذ بالحسبان الشخصيات المهنية والكفوءة، واعتمد المجاملات السياسية في اختيار أعضاء مجلس الأمناء.

وتابعت “إننا إذ نطالب بإقالة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، وإيقاف جميع القرارات المتخذة من قبلهم، وفتح تحقيق عاجل بخصوص العقود التجارية وعقود الدراما التي أبرمها هذا المجلس؛ أدعو جميع أعضاء مجلس النواب إلى توحيد الموقف والوقوف بوجه الحروب والصراعات الشخصية الدائرة في شبكة الإعلام العراقي منذ سنوات بعيداً عن المهنية والوطنية وخدمة الإعلام العراقي.

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