الاتحاد يعلن طرح تذاكر مباراة اسود الرافدين ونظيره السعودية

2023/01/08 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن طرح تذاكر مباراة يوم غد بين منتخبنا الوطني ونظيره السعودي، ضمن منافسات خليجي زين بصرة 25.وقال الاتحاد في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

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