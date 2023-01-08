2023/01/08 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفعت الصين، اليوم الأحد، الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حداً لعزلة فرضتها على نفسها مدة ثلاث سنوات في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من كوفيد-19.وأعرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين ترفع الحجر الصحي للوافدين بعد 3 سنوات من العزلة المركز الخبري الوطني.

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