العراق وفرنسا يبحثان الاستعدادات الجارية لزيارة السوداني إلى باريس

2023/01/08 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة يبحث مع السفير الفرنسيّ الاستعدادات الجارية لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى باريس بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الاستعدادات الجارية لزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء السيّد محمد شياع السودانيّ إلى باريس نهاية الشهر الحالي، والتي تهدف إلى مُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق […]

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