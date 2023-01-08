رجل مخمور يلقي زجاجة بيرة على رضيعة عمرها 5 أشهر.. شاهد رد فعل والدتها

2023/01/08 | 17:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة وقعت أمام أحد المطاعم في منطقة "فيفث أفنيو" في مدينة نابولي بولاية فلوريدا الأمريكية، قام رجل مخمور بإلقاء زجاجة بيرة على طفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها 5 أشهر أمام أعين والدتها، وتقول الأم إن شاهدت الموظفين وهم يرافقون الرجل خارج مطعم "فيرجيناس" قبل أن يقوم بفعلته.

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